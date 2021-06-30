Дополнение к анонсам

В 13:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, посвященного деловой программе муниципалитета на международной промышленной выставке «Иннопром» в 2021 году. Алексей Прядеин расскажет о содержании и участниках панельных дискуссий, круглых столов и презентаций, которые будут организованы администрацией Екатеринбурга, а также ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня». Ural Music Night бьет рекорды. / Прокуратура требует арестовать бывшего вице-мэра Контеева, который и так сидит. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»