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NewDayNews.ru

Среда, 30 июня 2021, 08:59 мск

Новости Екатеринбург

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Дополнение к анонсам

В 13:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, посвященного деловой программе муниципалитета на международной промышленной выставке «Иннопром» в 2021 году. Алексей Прядеин расскажет о содержании и участниках панельных дискуссий, круглых столов и презентаций, которые будут организованы администрацией Екатеринбурга, а также ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня». Ural Music Night бьет рекорды. / Прокуратура требует арестовать бывшего вице-мэра Контеева, который и так сидит. Читать дальше

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