1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.07. 2021, четверг

С 10:30 до 13:30 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) Избирательная комиссия Свердловской области проведет семинар-совещание для представителей средств массовой информации, организаций, индивидуальных предпринимателей, планирующих выполнять полиграфические работы или оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) начнет работу III выездная сессия Веронского евразийского экономического форума в рамках деловой программы выставки «Иннопром-2021». Тема: «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана: Уральское измерение». Участие в мероприятии примут представители крупнейших итальянских и региональных компаний и бизнес-объединений.

В 11:00 у главного входа на территорию УрГУПС (ул. Колмогорова, 66) начнется пресс-тур, посвященный очистке берегов и водной глади Исети от мусора. Специалисты расскажут и покажут, как проводится очистка, а также поделятся информацией о уже проделанной в этом году работе. О целях и задачах проведения этих работ расскажет председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатерина Мурзина.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный разъяснению нового Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вступает в силу 1 июля. Об особенностях нового закона, о предусмотренных им новых мероприятиях, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, а также о новых контрольных мероприятиях расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, общественный омбудсмен уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Михаил Коростелев, начальник отдела методологии и мониторинга качества государственных услуг Министерства экономики и территориального развития Свердловской области Юлия Саломатова.

В 14:00 сотрудники МЧС России совместно с представителями органов местного самоуправления проведут профилактический рейд на Чусовском озере. Отдыхающим разъяснят правила безопасного поведения на водоёмах в летний период, предостерегут от купания в непредназначенных для этого местах (сбор в 13:45 на ул. Серафимы Дерябиной, 16).

В 15:00 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 6) состоится первое заседание комиссии областного Союза промышленников и предпринимателей по инфраструктуре и развитию проектов государственно-частного партнерства, посвященное строительству школ. Тема: «Создание социальной инфраструктуры с применением механизма государственно-частного партнерства. Первичный отбор проектов и подача заявок в Министерство просвещения РФ на привлечение федерального финансирования на строительство школ с вводом объектов в эксплуатацию до 2024 года». Участники: руководство СОСПП, представители органов исполнительной и муниципальной власти, институтов развития и бизнеса.

В 18:30 в библиотеке им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, основное здание, 3 этаж, Свердловский региональный центр президентской библиотеки) кандидат исторических наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной̆ коммуникации на иностранных языках Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрий Победаш прочтёт лекцию о советском физике, отце советской водородной бомбы и негласном лидере правозащитного движения Андрее Сахарове «Борьба за мир с бомбой наперевес: парадоксы академика Сахарова». Лекция состоится в рамках выставки, посвящённой 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Выставка, подготовленная фондом «Архив Сахарова», построена по хронологическому принципу и охватывает всю жизнь учёного, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Слушатели лекции смогут бесплатно познакомиться с выставкой. Регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

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