2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.07. 2021, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную открытию международного фестиваля уличного искусства Stenograffia. Международный фестиваль Stenograffia стартует в Екатеринбурге: какие российские и иностранные художники примут в нем участие? Как организаторы планируют «взломать» городское пространство? Как в условиях пандемии будут организованы мероприятия с участием горожан? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Радченко, заместитель министра культуры Свердловской области; Галина Токарева, начальник департамента общественных связей администрации г. Екатеринбурга; Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля Stenograffia, художник, исследователь визуальных коммуникаций; Анна Клец, руководитель волонтёрского движения фестиваля, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Ирина Завьялова, координатор фестиваля Stenograffia, продюсер проектов; Dennis Gärtner и Lynn Rosa Lehmann, уличные художники из команды Zebu (Германия); Андрей Beat.c, граффити-художник, иллюстратор, участник московского граффити-коллектива Pwzoo (Россия). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» пройдет пресс-тур, посвященный открытию. Журналистам презентуют первую выставку из собрания Государственного Эрмитажа – французскую живопись и скульптуру XIX века «От романтизма к импрессионизму». Участники пресс-тура: Илья Марков – начальник управления культуры администрации города; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств; Наталья Демина – куратор выставки «От романтизма к импрессионизму» (отдел западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа); Ольга Горнунг – заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств; Ольга Пермякова – заведующая сектором зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля итальянского кино в Екатеринбурге. О значении проведения фестиваля для региона, о кинопрограмме, о выставке фотографий из Национального музея кино Турина «Viva l'Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони» расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор кинофестиваля NICE Вивиана дель Бьянко, почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино и генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.

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