5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.07. 2021, понедельник
- В 11:30 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО состоится церемония открытия Иннопрома.
- В 11:0 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО начнет работу главная пленарная сессия Иннопрома под председательством российского премьера Михаила Мишустина.
- С 14:00 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО пройдут мероприятия и сессии Иннопрома.
- В 19:00 в Екатеринбурге в Ельцин-центре пройдет бал губернатора, посвященнй открытию Иннопрома.
Екатеринбург. Другие новости 05.07.21
В первый день «Иннопрома» сохранится штормовое предупреждение. / Встречу премьера Мишустина с бизнесменами из топа Forbes в Екатеринбурге закрыли от СМИ (ФОТО). / «Яблоко» выдвинуло кандидатов в Госдуму. Читать дальше
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