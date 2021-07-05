5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.07. 2021, понедельник

В 11:30 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО состоится церемония открытия Иннопрома.

В 11:0 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО начнет работу главная пленарная сессия Иннопрома под председательством российского премьера Михаила Мишустина.

С 14:00 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО пройдут мероприятия и сессии Иннопрома.

В 19:00 в Екатеринбурге в Ельцин-центре пройдет бал губернатора, посвященнй открытию Иннопрома.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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