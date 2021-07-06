6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.07. 2021, вторник

С 10:00 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО продолжатся мероприятия «Иннопрома».

В 10:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81) состоятся прения по делу «Титановой долины».

В 18:00 в Екатеринбурге на Площади Труда пройдет митинг в защиту политзаключенных «Стратегия-6».

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

В Верхней и Нижней Салде затопило свыше 50 домов, вода поднялась до уровня крыш. / Архивы Нового дня: обиженный Ромео по фамилии Козлов и 7 желтых полуботинок. / Иннопром-2021. Кастрюли и каракуль против роботов (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»