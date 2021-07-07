7 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.07.2021, среда

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО продолжатся мероприятия «Иннопрома».

В 14:00 в Екатеринбурге в здании законодательного собрания (Б.Ельцина, 10, 4 этаж) пройдет заседание комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 16:00 в Екатеринбурге в здании облправительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) пройдет заседание избирательной комиссии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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