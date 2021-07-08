8 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.07.2021, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО пройдут мероприятия «Иннопрома».

В 12:00 в Екатеринбурге в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) пройдет акция «Говорящая книга» – ее участники смогут в студии библиотеки записать аудиокнигу или стихотворение. Аудиокниги помогут незрячим и слабовидящим людям в преодолении барьеров, с которыми они сталкиваются каждый день, повысят доступ людей с нарушениями зрения к различным литературным произведениям уральских авторов. Старт акции вместе с журналистами дадут и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталья Шибанова, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтёрству в Свердловской области Анна Бушлякова, директор Библиотеки слепых Ирина Гильфанова. Одно из произведений прочитает народная артистка РФ Светлана Комаричева.

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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