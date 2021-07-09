9 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.07.2021, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в Октябрьском районном суде пройдет рассмотрение апелляции на решение по ст. 20.33 в отношении Евгения Ройзмана. Будет обжаловано решение о вынесении штрафа.

В 12:00 в Екатеринбурге в Октябрьском районном суде будет вынесен приговор экс-гендиректору «Титановой долины Артемию Кызласову.

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

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