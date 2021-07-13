13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.07.2021, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге Законодательное Собрание Свердловской области проведет очередное заседание.

В 14:00 на площадке Уральского гуманитарного института (пр. Ленина, 51, ауд. 331) состоится обсуждение доклада о политической конкурентности на современных выборах в России, подготовленного координационным советом Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием. Мероприятие проводит Общественная палата Свердловской области и Центр общественного наблюдения. В обсуждении планируют принять участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, представители политических партий, Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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