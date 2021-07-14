14 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.07. 2021, среда

В 09:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) начнутся судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) под председательством главы города Алексея Орлова начнет работу архитектурно-градостроительный совет. На первом в обновленном составе заседании совет обсудит основные положения своей деятельности и рассмотрит эскизный проект многофункционального городского центра «Екатеринбург Сити». После завершения заседания предусмотрен пресс-подход.

В 15:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, ) состоится заседание областного избиркома.

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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