15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.07.2021, четверг

15 июля губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Каменск-Уральский. В программе рабочего визита – вновь открывшееся производство «РУСАЛ Кремний-Урал», лодочная база «Металлист», а также встреча с работниками промпредприятий города. Автобус для аккредитованных журналистов отправляется в 11:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).

В Екатеринбурге пройдут мероприятия в рамках фестиваля «Царские дни». В 15:00 в конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоятся «Царские встречи» – доктор философвских наук Владимир Большаков выступит на тему «Завещание государя».

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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