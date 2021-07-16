16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.07. 2021, пятница

В 09:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) запланировано окончание судебных прений по уголовному делу бывшего замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова

В 10:00 ЖК «Форум-сити» (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57а) пройдет пресс-тур, для СМИ проведут подробную экскурсию по комплексу: в программе посещение лофта, крыши, также журналистам покажут, как в ЖК организован раздельный сбор мусора.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в первом полугодии 2021 года. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей Екатеринбурга, о работе сотрудников центра с жалобами граждан, о профилактической и просветительской работе с компаниями Екатеринбурга, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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