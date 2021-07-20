20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.07. 2021, вторник

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную оздоровлению рынка кредитных организаций. Кредитно-потребительские кооперативы с июля обязаны раскрывать информацию о себе: как эти и другие законодательные изменения повлияют на оздоровление финансового сектора в Уральском регионе? Как нововведения защищают пайщиков? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Александр Соломкин, директор ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (Москва). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проведения единого государственного экзамена в Свердловской области в 2021 году. Об основных итогах сдачи экзамена в 2021 году в Свердловской области, об уровне сдачи ЕГЭ в образовательных организациях региона расскажут начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова и заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

В 12:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 2 этаж, зал №1) будет рассмотрена апелляция на приговор Владимиру Васильеву, виновному в гибели двух человек в ДТП.

В 13:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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