21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.07. 2021, среда

В 09:00 от здания администрации города глава Екатеринбурга Алексей Орлов отправится в микрорайон Солнечный, для того чтобы на месте рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием этой территории: от принятия решений о строительстве новых дорог и социальных объектов до рассмотрения проектов благоустройства.

В 10:00 состоится онлайн-брифинг, посвящённый мерам по противодействию Covid-19, предпринимаемым в Свердловской области. Участие в нём примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 12:00 в зале заседаний Федерации профсоюзов Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков проведёт круглый стол, посвящённый вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. В рамках встречи о содействии людям с ОВЗ по данному вопросу расскажут руководители департамента по труду и занятости населения, министерства социальной политики, министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Участие в мероприятии также примут общественники – руководители Всероссийского общества слепых, Свердловского регионального отделения Всероссийского общества глухих, Свердловской областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов. В 13:10 состоится пресс-подход с Павлом Крековым и представителями министерств.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления за первое полугодие 2021 года. Об основных итогах деятельности Уральского таможенного управления, а также о работе Уральской электронной таможни за первое полугодие 2021 года, о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, об изменении товарной структуры экспорта и импорта в УрФО с начала года расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 17:00 в Региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) состоится рабочее совещание, посвященное старту сбора предложений в народную программу партии в Свердловской области. В совещании примут участие секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, депутаты Госдумы, заксобрания, руководители фракций партии в представительных органах муниципальных образований Свердловской области и члены ЕР.

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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