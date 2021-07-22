22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.07. 2021, четверг

В 12:00 в парке 50-летия ВЛКСМ (ул. Ясная, 18, ориентир – парковка у католического храма) состоится брифинг, посвященный проекту благоустройства парка с участием заместителя председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктора Юровицкого.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню мозга. Об основной статистике по заболеваниям и травмам мозга на территории Свердловской области, о современных методах диагностики и лечения недугов в этой сфере, о последних актуальных исследованиях мозга расскажут директор клиники Института мозга, главный реабилитолог УрФО, профессор Андрей Белкин и руководитель международного центра лечения головной боли «Европа-Азия», представитель России в Совете экспертов по головным болям и инсульту Европейской академии неврологии, профессор кафедры УГМУ, доктор медицинских наук Елена Лебедева.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации инклюзивного проекта Свердловской области «Социополис». О практике реализации инклюзивных социокультурных проектов, об открытии выставки работ людей с инвалидностью «Я, ты, мы – жизнь!", а также о планах по развитию «Социополиса» расскажут заместитель генерального директора Инновационного культурного центра по развитию Наталья Тычинина и специалист по связям с общественностью некоммерческой организации «Благое дело» Ирина Фролова.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция летчика-космонавта, героя РФ Сергея Рязанского. Он расскажет об опыте космических полетов, о своем вкладе в международные проекты и эксперименты, о написанных книгах, о проводимых экспедициях, о работе в общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также о планах в юбилейный год первого полета человека в космос.

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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