23 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

23.07. 2021, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур по благотворительным организациям. В программе: в 10:00 поседение гуманитарного центра Православной службы милосердия (ул. Фучика, 3), где принимают и раздают вещи нуждающимся. В 11:40 посещение пункта раздачи горячего питания малоимущим (пр. Космонавтов, 43, около метро «Проспект Космонавтов»). В 14:00 в ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) журналистам покажут работу благотворительного магазина общественной организации «Аистенок», где продаются экотовары, сделанные руками женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и вещи, которые сдают горожане. В 16:00 в Министерстве социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105) заместитель министра Ирина Чернышёва расскажет, что в 2021 году впервые будет проведён региональный конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества Свердловской области. В общей сложности НКО будет перечислено 25 миллионов рублей из федерального бюджета и ещё 25 миллионов из регионального.

В 11:00 в Богдановичском городском суде (Богданович, ул. Партизанская, 15а) начнется судебный процесс по делу главы города Павла Мартьянова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

В 13:30 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки и презентация каталога «Еловой и окрестности». В презентации примут участие коллекционеры и художники, предоставившие произведения и архивные материалы для выставки и подготовки издания. Перед началом презентации состоится кураторская экспресс-экскурсия по выставке «Еловой и окрестности», посвященной культурной среде Екатеринбурга конца 1980-х – начала 2000-х годов и появлению актуального искусства в регионе. В экспозиции представлены произведения Олега Елового (1967-2001) и художников, близких ему по духу.

В 16:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал №802) будут рассмотрены ходатайства Игоря и Льва Ковпаков об отмене обеспечительных мер в виде наложения ареста на их счета и имущество.

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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