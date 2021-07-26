26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.07. 2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная особенностям проведения проекта «Лига управленцев» в Екатеринбурге в 2021 году. Об истории и географии распространения проекта, об условиях участия, о спикерах онлайн-марафона и экспертах конкурса проектов расскажут исполнительный директор благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина и координатор проекта «Лига управленцев» Артем Ланцев.

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