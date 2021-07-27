27 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.07. 2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится последнее заседание текущего созыва. Депутаты рассмотрят вопросы о продовольственной безопасности региона, об Уставном суде Свердловской области, о финансировании газификации в сельской местности и другие.

В 10:30 в пункте вакцинации в ТРЦ «Гринвич» (под магазином «Детский мир») состоится брифинг заместителя главного врача городского Центра медицинской профилактики Александра Харитонова. Он расскажет о ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Екатеринбурге и новшествах, которые появились в организации этой работы в ТРЦ.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике квартирных краж и автоугонов в регионе, а также мерам защиты имущества. О статистике квартирных краж и автоугонов в Свердловской области за первое полугодие 2021 года, о населенных пунктах региона, где зафиксировано наибольшее количество преступлений, о популярных моделях машин у автоугонщиков, а также о современных и эффективных мерах защиты жилья расскажет врио заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная новым способам нефинансовой государственной поддержки малого и среднего бизнеса. О новых инструментах и механизмах нефинансовой господдержки малого и среднего бизнеса в регионе, о действии новой редакции национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», о работе системы тестирования предпринимателей в Свердловской области расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

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