28 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.07. 2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга глава города отправится на объезд объектов благоустройства и ремонта дорог. В маршрут включены парк XXII Партсъезда, путепровод на улице Луганской и мост на улице Блюхера. Также участники объезда проинспектируют ход работ на улице Викулова.

В 11:00 в Екатеринбурге активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутаты, общественники и представители Роспотребнадзора проведут мониторинг цен на товары первой необходимости в торговых сетях города (сбор на ул. Розы Люксембург, 7). Участники мониторинга сравнят цены в торговых сетях с ценами на товары от производителей и между торговыми сетями. Спикеры: Дмитрий Чукреев – региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль»; Валентин Лаппо – депутат Законодательного собрания Свердловской области; Владимир Смирнов – депутат Законодательного собрания Свердловской области; Сергей Колесников – председатель регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль».

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, к. 301) состоится круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия ведомства с региональными отделениями политических партий в ходе подготовки к осенним выборам. В работе планируют принять участие члены рабочей группы по организации общественного наблюдения на выборах и защите прав избирателей Общественной палаты Свердловской области, эксперты Центра общественного наблюдения и представители политических партий.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, посвященная подведению итогов работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2021 года. Он расскажет об осуществлении антимонопольного контроля в отношении органов власти, сетевых и ресурсоснабжающих организаций, а также о контроле за рекламой.

В 11:30 начнется пресс-тур на колокольню «Большого Златоуста», приуроченный к Дню крещения Руси. В 11:40 состоится пресс-подход; с 12:00 до 12:30 прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» самого большого колокола в Екатеринбургской епархии весом 16 тонн.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. О распространенности заболевания в регионе, о статистике заболеваемости гепатитами в Свердловской области, а также о профилактике и лечении вирусов гепатита расскажут руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова и инспектор-врач отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России, лейтенант внутренней службы Нина Китьменёва.

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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