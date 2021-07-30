30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.07. 2021, пятница

В 12:00 в историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится круглый стол «Актуальные вопросы экспертного сопровождения избирательной кампании». Гостем мероприятия станет член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он расскажет об опыте выявления и проверки информации о возможных нарушениях на выборах, вызовах текущего электорального цикла и способах расширения сообщества независимых экспертов. Участие в дискуссии примут председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, член Общественной палаты Свердловской области, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Дмитрий Бугров и другие эксперты.

В 12:00 на площадке сервиса «Яндекс.Телемост» Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу проведет web-семинар «Рекомендации редакциям средств

массовой информации по соблюдению требований действующего законодательства

Российской Федерации о выборах».

В 14:00 губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведут осмотр нового здания школы №80 (ул. Калинина, 26а). Автобус для журналистов отправится в 13:00 от здания администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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