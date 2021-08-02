2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

02.08. 2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению первых итогов летнего туристического сезона. О наиболее популярных, востребованных и новых туристических направлениях, о развитии внутреннего туризма, а также об изменении российского законодательства в сфере туризма расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин и руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в Екатеринбурге в информационно-телекоммуникационной сфере. О статистических данных по количеству случаев мошенничества в информационно-телекоммуникационной сфере на территории Екатеринбурга, об основных способах совершения мошеннических действий, о новых схемах обмана граждан, а также о проводимой профилактике и о межведомственном взаимодействии расскажут врио начальника отдела Следственного управления УМВД России по г. Екатеринбургу Дмитрий Яниев, врио начальника отдела по борьбе с мошенничествами УМВД России по г. Екатеринбургу Александр Поздеев и начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

В 18:00 в Доме народов Урала (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33а) состоится презентация культурно-просветительской лаборатории «160 Даров Друг Другу». Проект реализуют Ассоциация национально-культурный объединений Свердловской области и Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. Участники проекта изучают архивные документы, проводят анкетирование представителей этнических общностей и диаспор, национальных общественных объединений, лидеров и активистов этнокультурных организаций, тиражируют позитивные этнические практики решения конфликтов, опыт добрососедского сосуществования представителей различных культур и религий в Свердловской области, среди молодежи.

Екатеринбург. Другие новости 01.08.21

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