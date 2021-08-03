3 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

03.08. 2021, вторник

В 10:00 состоится онлайн-брифинг, посвящённый мерам по противодействию Covid-19, предпринимаемым в Свердловской области. Участие в нём примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 10:00 в Челябинске Седьмой кассационный суд рассмотрит апелляцию следователя Артема Халилова на решение, вынесенное мировым судом Ленинского района Екатеринбурга в отношении Антона Истомина по делу о конфликте на заправке.

В 10:30 утра от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по новым светофорным объектам. В программе посещение улицы Фурманова, где установлены «умные светофоры», дающие приоритет общественному транспорту; перекрестка улиц Громова и Волгоградской, где на аварийном участке завершается монтаж нового светофора; и Октябрьской площади, где установлены квадратные светофоры – представитель городского комитета по транспорту и развитию улично-дорожной сети расскажет, чем они отличаются от традиционных круглых.

В 11:00 в летнем дворе Уральского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19а) начнется пресс-пикник уральского паблик-арт фестиваля «ЧО». Организаторы и кураторы расскажут о фестивале и его теме, художники – о своих проектах.

В 12:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбург-Пассажирский состоится презентация экспозиции передвижного музея «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Планируется, что участие в церемонии открытия выставки примут первый заместитель губернатора Александр Высокинский, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, руководитель регионального исполкома движения «Народный фронт за Россию» в Свердловской области, координатор штаба общественной поддержки Жанна Рябцева.

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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