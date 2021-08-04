4 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

04.08. 2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Алексей Орлов начнет объезд объектов ремонта дорог. Он посетит улицы Кировского (Сиреневый бульвар, ул. 40 лет ВЛКСМ) и Орджоникидзевского (пр. Орджоникидзе, ул. Таватуйская) районов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии и созыва Законодательного собрания Свердловской области 2016-2021 годов. О ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, о перспективах развития региона во второй половине 2021 года, а также о планах на осеннюю сессию расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов и председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.

В 12:00 инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы проверят готовность к приему детей средней школы №215 Екатеринбурга (ул. Чемпионов, 11). Сотрудники МЧС проверят наличие и исправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения, а также содержание эвакуационных и аварийных выходов.

В 13:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, к. 301) состоится подписание соглашений о взаимодействии Общественной палаты области с общественными организациями региона при проведении выборов в сентябре 2021 года. В подписании примут участие председатель Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Владимир Попов, директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета Эльвира Сыманюк, председатель Общественной палаты городского округа Красноуфимск Татьяна Сысолятина, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнёрства» Алексей Новожилов и руководитель школы международных волонтёров «Мы волонтеры мира» Альфия Тебенькова.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу – 2021, который пройдет с 5 по 7 августа 2021 года на площадке полигона Свердловского учебного центра Центрального военного округа. Об уровне стрелковых упражнений, о количестве и географии участников, о значимости стрелкового вида спорта для специалистов Вооруженных сил, спецподразделений правоохранительных органов, а также допризывной молодежи расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации высокоточной стрельбы России Сергей Мазуркевич, врио заместителя начальника военно-политического управления Центрального военного округа полковник Ринат Кудояров, председатель регионального отделения ДОСААФ генерал-майор Аркадий Воробкало.

В 16:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет новое здание гимназии №35 (ул. Уральская 79). Оно имеет пять этажей, включая подземный этаж. В школе 32 кабинета, в том числе слесарная и столярная мастерские, отдельные кабинеты для обучения навыкам приготовления пищи и кройки и шитья. В здании размещен медицинский блок (кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты), пищеблок с обеденным залом на 286 мест, библиотечно-информационный центр с системой доступа к открытым фондам, с читальной и компьютерной зоной, а также киноаудиторией, оснащенной мультимедийным оборудованием с возможностью онлайн-трансляций.

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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