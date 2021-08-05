5 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

05.08. 2021, четверг

На площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО состоится открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021, которое завершится 7 августа. Организаторы соревнований – Федерация высокоточной стрельбы России и ассоциация тактической стрельбы «Росснайпинг». За призовые места в чемпионате будут бороться 100 стрелков из нескольких десятков субъектов Российской Федерации. Чемпионат пройдет без зрителей. Болельщики смогут следить за ходом чемпионата на YouTube-канале ФВСР.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам по развитию парка им. Маяковского. О ремонтных и восстановительных работах на территории ЦПКиО, о планах по обновлению аттракционов, о культурно-развлекательной программе на ближайшие месяцы (праздники, концерты, фестивали и т.д.), о выстроенном межведомственном взаимодействии расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор парка Павел Зубакин.

В 14:00 депутаты, члены ЕР и представители министерств примут участие в стратегической сессии партпроекта «Единой России» «Городская среда» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, 2 подъезд). Участники сессии обсудят реализацию проекта в Свердловской области и подготовят предложения в народную программу и по реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы». Спикеры: Виктор Шептий – секретарь СРО ЕР, депутат свердловского заксобрания; Валентин Лаппо – председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 14:20 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 802) состоится заседание по привлечению Игоря и Льва Ковпаков к субсидиарной ответственности по делу о выводе средств.

В 14:20 на набережной Городского пруда Екатеринбурга рядом с БЦ «Президент» пройдет открытие велнес-площадки, состоящей из комплекса для занятий спортом на открытом воздухе. В рамках мероприятия глава Екатеринбурга Алексей Орлов и представители крупнейших застройщиков города посадят яблоневую аллею. На 14:40 запланировано открытие Сада трав с участием Алексея Орлова (у Ельцин-центра).

В 15:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Ельцин-центре (1 этаж, атриум) проведет брифинг, посвященный предварительным итогам работы строительного комплекса в Свердловской области за 2021 год и планам развития отрасли. Участники брифинга: Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Алексей Орлов, глава Екатеринбурга; Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала.

В 16:00 в Екатеринбурге у входа в пешеходную зону на проспекте Ленина (от Вайнера до Сакко и Ванцетти) откроется фотовыставка «Саксония: чарующее путешествие», организованная генеральным консульством Германии в Екатеринбурге совместно с Национальным туристическим офисом Германии в России и администрацией Екатеринбурга. Гостей выставки будут приветствовать генеральный консул Германии Матиас Крузе и начальник управления культуры администрации города Илья Марков. В экспозицию вошли 34 работы, выбранные из 2 тысяч, представленных на конкурс, который проводился в рамках проекта German Summer Cities совместно с журналом National Geographic Traveler.

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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