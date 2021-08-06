6 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

06.08. 2021, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур, посвященный подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году. В программе: посещение школы № 94, где полностью обновлен спортивный корт; детского сада на улице Блюхера, где завершается ремонт; школы № 165, в которой было полностью переоборудовано одно крыло здания. О подготовке школ и детских садов к новому учебному году расскажет заместитель начальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию Сергея Капчука. Уральский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук исключен из федерального списка кандидатов Партии Роста для участия в выборах депутатов Госдумы: с чем это связано? Какие действия Сергей Капчук и представители партии планируют предпринимать? Как изменились его взгляды за время пребывания в политическом убежище в Великобритании и после возвращения в Россию? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 на площадке музея «Демидовская дача» (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 5а) в рамках рабочего визита губернатора запланирована церемония подписания трёхстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и корпорацией «Уралвагонзавод». Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев, глава города Владислав Пинаев и генеральный директор УВЗ Александр Потапов. Соглашение направлено на развитие сферы образования. После окончания церемонии предполагается работа аккредитованных журналистов во время ознакомления Евгения Куйвашева с ходом работ по строительству Тагильской лагуны.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам Всемирной недели грудного вскармливания, которая проходит с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения. О преимуществах грудного вскармливания, о роли медицинских работников в формировании осознанного подхода молодых матерей, а также о проводимых мероприятиях по повышению осведомленности о грудном вскармливании расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева, заведующая отделением поддержки и поощрения грудного вскармливания клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», национальный эксперт и национальный преподаватель инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» Татьяна Букина и главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной детской клинической больницы Дмитрий Осипчук.

В 15:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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