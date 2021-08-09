9 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

09.08. 2021, понедельник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, видеотрансляция в актовом зале) будет оглашен приговор по уголовному делу 1-238/2021 в отношении бывшего замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко (ч. 6, ст. 290 УК РФ), бывшего зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и адвоката Владислава Вострецова (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В 11:00 на площадке фестиваля «Атмосфера» на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет пресс-тур. Идейный вдохновитель проекта Юлия Сорокина расскажет, как родилась идея сделать сад на главной городской площади, с какими проблемами столкнулись ландшафтные дизайнеры и каким образом их решают. Она поделится информацией о программе мероприятий, которые будут проводиться в ходе фестиваля. Председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова даст оценку проектам участников фестиваля и расскажет, каким образом их задумки будут реализовываться в городском пространстве.

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