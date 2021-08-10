10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

10.08. 2021, вторник

В 10:30 в резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин проведет совещание о реализации программы переселения из аварийного жилья и модернизации жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. Участие в работе совещания примут Евгений Куйвашев и председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации закона о гаражной амнистии в Свердловской области. Об основных задачах нового закона о введении гаражной амнистии, о критериях объектов, подпадающих под закон, о необходимых документах для оформления права на земельные участки, о работе ведомств, которые будут задействованы в реализации гаражной амнистии, расскажут начальник правового отдела Управления Росреестра по Свердловской области Юлия Лескина, начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина и заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

В 12:00 на площадке Дома журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится круглый стол, приуроченный к 20-летию работы РТРС. Исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов обсудят перспективы строительства цифровой телесети и проекты развития радиовещания в Свердловской области, потенциал развития инфраструктуры цифровых объектов и ее использование для размещения оборудования органов госвласти региона, разработку совместного проекта по системе оперативной связи в цифровом формате.

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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