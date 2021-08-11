11 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

11.08. 2021, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная отбору граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. О задачах создания мобрезерва, о принципах отбора свердловчан в мобилизационный людской резерв, а также об условиях контракта о пребывании в резерве расскажет временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вакцинации от Covid-19 в Свердловской области. О вакцинации и ревакцинации, о поставках препаратов в регион, об особенностях вакцины «Спутник Лайт», о прививках для беременных и несовершеннолетних, а также о получении QR-кода на портале «Госуслуг» расскажет заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.

В 16:30 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание областной избирательной комиссии, на котором представители партий, сдавшие подписи избирателей («Новые люди», Партия Роста, «Зеленая альтернатива»), получат удостоверения кандидатов для участия в выборах в законодательное собрание.

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

Архивы «Нового Дня» из машины для сжигания. / Рефтинскую птицефабрику выставят на аукцион 10 сентября. / Еще один уральский вуз заявил о частичном переходе на дистант. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»