12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12.08. 2021, четверг

В Сысертском районе на площадке загородного клуба «Белая лошадь» начнется Всероссийский день поля – 2021. Традиционно будут продемонстрированы различные сорта сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники и оборудования. Пройдут пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России. Мероприятие продлится три дня. В 13:30 выставку посетит и осмотрит стенды Евгений Куйвашев. После окончания осмотра состоится пресс-подход.

В 11:30 от офиса компании «Синара» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51) в рамках рабочего визита в Екатеринбург отправится сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Программа визита: в 12:30 – посещение строящихся объектов в рамках подготовки к Универсиаде-2023, презентация проекта по созданию кампуса УрФУ (Кольцовский тракт); в 14:50 – посещение фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», круглый стол «Формирование и развитие сообщества партнеров – ключевой фактор в системе выявления и поддержки талантливых детей региона» (ул. Ясная, 5); в 16:00 – встреча с участниками всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», а также с волонтерами штаба общественной поддержки и акции #МыВместе (ул. Народной Воли, 49).

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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