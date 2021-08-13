13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12.08. 2021, пятница

В 09:45 в Екатеринбургском таможенном терминале (ул. Бахчиванджи, 2в, заезд с Речного переулка) начнется пресс-тур «Передача контрафактных товаров детским домам города и области» – это первый случай, когда контрафактные товары не уничтожены, а передаются нуждающимся. Журналистам покажут, как таможенники проверяют контрафактную продукцию при применении технологии удаленного выпуска товаров; расскажут о порядке действий при конфискации нелегально ввезенных товаров. Спикеры: сотрудник Екатеринбургской таможни, осуществляющий фактический контроль товаров; начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов; представители социальных учреждений города и области, которым передаются товары.

В 10:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, зал заседаний 1014) состоится жеребьевка по определению последовательности размещения наименований и эмблем политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области в избирательном бюллетене.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» в Екатеринбурге. О подробной программе фестиваля «Атмосфера» нынешнего года, о представленных на фестивале растениях, об основных векторах развития ландшафтного искусства в России расскажут руководитель фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» Юлия Сорокина, председатель комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова, начальник городского управления культуры Илья Марков и начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту открытого чемпионата Европы по парусному спорту, который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 22 августа на акватории Верх-Исетского пруда. Об особенностях проведения чемпионата, о количестве и географии участников, а также о представителях российских команд расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Юрий Крюченков и участник чемпионата Европы по парусному спорту, призер российских и международных соревнований Андрей Кочнев.

В 11:00 на городском кладбище Кировграда после восстановления торжественно откроют мемориал воинам, умершим в эвакогоспитале города в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава администрации города Александр Оськин, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда и боевых действий Юрий Судаков, военный комиссар по Невьянску и Кировграду Виктор Быков.

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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