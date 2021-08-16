16 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

16.08. 2021, понедельник

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. В 13:00 – жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади между избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

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