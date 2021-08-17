17 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

17.08. 2021, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ходу избирательной кампании в 2021 году в Свердловской области. О подготовке к проведению выборов в Свердловской области, о завершении этапа выдвижения и регистрации кандидатов на выборах всех уровней, о ходе агитационной кампании в регионе расскажет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный программе Ельцин-центра к 30-летию событий августа 1991 года и открытию фотовыставки «Площадь Свободной России». О подробной программе выставки «Площадь Свободной России» (в программу вошли как фотовыставка, так и презентации книг, лекции и т.д.), о ходе подготовки к мероприятиям, а также об основных исторических событиях августа 1991 года расскажет директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный развитию сотрудничества между Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС и фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». В начале брифинга в прямом эфире состоится подписание соглашения о развитии сотрудничества между институтом и фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». О значении и содержании документа, о линейке программ по уникальному для региона направлению «Комплексное развитие территории», о новом направлении «Когнитивные технологии», а также о запланированных олимпиадных программах по обществознанию, курсах по политической журналистике и расследованиям в СМИ расскажут директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко и директор фонда «Золотое сечение» Инна Денюш.

В 14:30 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65а, зал №17), пройдет первое судебное заседание по гражданскому делу по иску Стаса Костюшкина к Монеточке о защите авторских прав на музыкальное произведение.

С 16:00 до 17:30 Банк России проведет онлайн-встречу с представителями органов исполнительной и законодательной власти, кредитными и финансовыми организациями, предприятиями, вузами Уральского региона. На мероприятии будет представлен к общественному обсуждению проект «Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы (ОНРФР)». Спикеры: Михаил Ковригин, директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России; Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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