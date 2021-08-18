18 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

18.08. 2021, среда

В 10:00 в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду стартует чемпионат Европы по парусному спорту. За звание чемпиона поборются представители Франции, Польши, Италии, Финляндии и России. Гоночные дни: с 18 по 21 августа, старт в 10:00.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет объезд объектов ремонта улично-дорожной сети. Участники объезда побывают на объектах Верх-Исетского и Кировского районов.

В 11:15 в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб по делу Владимира Пузырева, сбившего пешеходов на тротуаре на перекрестке улиц 8 Марта – Фурманова осенью 2018 года. Заседание пройдет в закрытом режиме. С оглашения решения будет организована онлайн-трансляция.

В 11:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) планируется рассмотрение апелляционных жалоб адвоката и потерпевшего по делу депутата заксобрания Александра Коркина. Сторонами оспаривается приговор Серовского районного суда, которым мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к наказанию в виде одного года ограничения свободы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная Яблочному Спасу. О традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, а также об итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур расскажут руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин и главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Макаренко.

В 14:00 на площадке выставочного стенда «СпортАккорд-2022» (площадь 1905 года) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная подготовке свердловских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Токио. О составе делегации, о ходе подготовки к Играм, об организации Игр в связи со сложной эпидемиологической ситуацией расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Александр Рябухин, директор центра Паралимпийской и Cурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков. По видеосвязи к пресс-конференции присоединятся член команды Паралимпийского комитета России на XVI Паралимпийских летних играх в Токио, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике Елена Третьякова и тренер спортивной сборной команды России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (волейбол сидя), заслуженный мастер спорта России Танаткан Букин.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, зал № 531) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета, которое проведет заместитель главы города Рустам Галямов. В повестке заседания два вопроса: эскизный проект «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 3» и концепция развития территории в Чкаловском районе города.

В 16:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) откроется фотовыставка «Афганцы в городе». На снимках изображены места, объекты и события, показывающие историю афганского движения в Екатеринбурге. Это торжественное открытие мемориала «Чёрный тюльпан», которое состоялось 5 августа 1995 года на площади Советской Армии, захват «афганцами» домов на улице Таганской в Екатеринбурге в июне 1992 года, митинг у администрации города в 1993 году, перекрытие станции Палкино с требованием выпустить из-под стражи первого председателя Свердловской областной организации ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимира Лебедева и другие события.

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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