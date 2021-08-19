19 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

19.08. 2021, четверг

• В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов IV Всемирного форума по устойчивому развитию «Любимая страна – живая планета». Об итогах форума и III Генеральной ассамблеи глобальной общественной инициативы «Всемерный молодежный центр устойчивого развития Земли», о концепции комплексного стратегического развития Екатеринбурга и агломерации в ракурсе реализации Национальных проектов РФ и международной повестки по достижению целей устойчивого развития ООН в векторе въездного международного туризма расскажут член организационного комитета форума, председатель Комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Торгово-промышленной палаты Москвы, директор фонда содействия устойчивому развитию территорий и акваторий «Жизнь», государственный советник РФ Ольга Штемберг, председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» Светлана Минюрова, член Самарского регионального отделения «Русского географического общества», руководитель экспедиции «По следам Ермака» турклуба «Штурман», педагог Тольяттинского колледжа Игорь Краснов, председатель форума, руководитель Фонда архитектуры и дизайна, автор концепции ГОИ «ВМЦУРЗ» Иван Москвин, ведущий эксперт направления «Любимые города будущего» и «Русская провинция третьего тысячелетия» ГОИ «ВМЦУРЗ» Светлана Сидорова, руководитель фольклорно-этнографической лаборатории «Высокос», ведущий эксперт направления «Живой язык» и «Русская провинция третьего тысячелетия» ГОИ «ВМЦУРЗ» Виталий Калуцкий.

• В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Климатические особенности лета-2021 и прогноз на начало осени». Спикер – главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

• В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Маленький куратор большого искусства». О целях развивающего проекта, о кураторах и художниках, задействованных в программе, а также о критериях отбора юных участников расскажут президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая, куратор проекта «Маленький куратор большого искусства», арт-директор галереи «Синара Арт» Дарья Костина и участники образовательного проекта Диана Петрусева и Анна Тутевич.

• В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция «Единая социальная карта Свердловской области: год с момента запуска». О количестве держателей ЕСК, о реализации механизма оказания отдельных мер социальной поддержки и создания дополнительных возможностей использования карты, а также о планах проекта расскажут заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, оператор проекта ЕСК, генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» Павел Ведерников, член правления банка-соэмитента проекта ЕСК ПАО «СКБ-банк» Алексей Луценко, управляющий банка-соэмитента проекта ЕСК АО «Почта Банк» в Екатеринбурге Алексей Рязанов.

• В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) главой города Алексей Орлов отправится в пригородные садоводческие товарищества, в частности он посетит победителя конкурса на лучший садовый участок. Также градоначальник оценит результаты модернизации инфраструктуры садоводческих товариществ и проведет совещание, посвященное дополнительным мерам поддержки садоводов Екатеринбурга.

• В 18:00 в галерее «Синара Арт» состоится торжественное открытие двух выставок выпускников первого набора творческой лаборатории «Маленький куратор большого искусства». В мероприятии примут участие президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая, директор галереи Анна Пьянкова, куратор проекта и арт-директор галереи Дарья Костина, уральские художники, а также эксперты в области современного искусства. Участники вернисажа расскажут о проекте, поделятся впечатлениями о процессе и результатах, а юные кураторы проведут экскурсии по своим экспозициям.

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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