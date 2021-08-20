20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20.08. 2021, пятница

В 10:30 в Ельцине-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, медиазал) состоится обсуждение волонтёрского фандрайзинга в регионе. Более 50 некоммерческих организаций проанализируют лучшие примеры акций по привлечению добровольцев не только в России, но и в мире, расскажут о существующих ресурсах, платформах для сбора средств, а также спроектируют собственные акции и мероприятия волонтёрского фандрайзинга. В 12:30 в офисе организации (ул. Шарташская, 21) руководитель организации «Дорогами добра» Валерий Басай расскажет о подготовке к ежегодной акции «Скоро в школу» и опыте привлечения волонтёров к социальным проектам.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал №2) начнется повторный процесс над Владимиром Васильевым, который обвиняется в том, что в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в такси, отчего погибли два человека – водитель и пассажир.

В 11:00 на Арамильском авиационном ремонтном заводе (Арамиль, ул. Гарнизон) будет запущена в работу станция испытания двигателей. В мероприятии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Дроздов.

В 14:00 на площадке «Точка кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх обсудят с экспертным сообществом ежегодный доклад федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ «Индекс «Административное давление – 2021».

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет после капитального ремонта здание школы №25 им. В.Г. Феофанова (пос. Широкая Речка ул. Феофанова, 10). Школа рассчитана на 460 мест для обучающихся 1-4-х классов в одну смену. В здании расположено 16 кабинетов начальной школы, игровая, кабинет для иностранных языков, компьютерный класс, лингафонный кабинет, спортивный зал. На первом этаже медицинский блок, пищеблок, оснащенный современным оборудованием, умывальная с сенсорными умывальниками, обеденный зал с раздачей на 150 мест. Современная библиотека оборудована автоматизированной информационно-библиотечной системой и оснащена мобильными компьютерами.

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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