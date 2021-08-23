23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

23.08. 2021, понедельник

В 10:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с лесными пожарами в Свердловской области. «В Свердловской области идет локализация крупных лесных пожаров: какие территории находятся в наибольшей опасности на фоне аномальной жары? Почему этим летом изменилась география возгораний? Как уральские специалисты помогают в борьбе с лесными пожарами в Якутии?" На эти и другие вопросы ответят: Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Роман Лежнин, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom . Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации с клещевыми инфекциями в Свердловской области. Об активности клещей в Свердловской области, об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом, боррелиозом, эрлихиозом среди детей и взрослых, о последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также о противопоказаниях и правилах вакцинации расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заведующая первым неврологическим отделением МО «Новая больница», врач-невролог, к.м.н Марина Топоркова.

Екатеринбург. Другие новости 22.08.21

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