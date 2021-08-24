24 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

24.08. 2021, вторник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению V Летней международной школы «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения». О программе V Летней международной школы, о современном состоянии и тенденциях развития тифлокомментирования в России и за рубежом, об аспектах подготовки и трудоустройства тифлокомментаторов, а также о механизмах внедрения в работу учреждений культуры услуги тифлокомментирования расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, актриса Московского губернского театра, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова, заместитель руководителя программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов и директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации годового отчета об обеспечении экологической безопасности Белоярской АЭС в 2020 году. О мероприятиях по защите окружающей среды, об объемах инвестиций атомной станции по этому направлению, а также о методах мониторинга состояния радиационного фона в окрестностях атомной станции и результатах наблюдений расскажут начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко, руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Александр Шонохов и инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Артем Кузьмин.

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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