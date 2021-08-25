25 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

25.08. 2021, среда

В 09:30 от здания администрации (пр. Ленина, 24а) глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет объезд объектов благоустройства города. Градоначальник посетит парк имени XXII Партсъезда, побывает на ремонтируемой автомобильной развязке по улице Луганской, а также в микрорайоне Компрессорном, где оценит ремонт улиц Локомотивной и Эстонской.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию государственного инспектора по пожарному надзору по Свердловской области Андрея Ушакова, посвященную проблеме ограниченного проезда машин экстренных служб к офисным и жилым зданиям в Свердловской области. Собственников обязали держать въезды во дворы открытыми для пожарной техники: сократились ли пожарные риски в Свердловской области после обновления законодательных требований? Много ли штрафов выписано за нарушения? Как жильцам установить шлагбаум во дворе, не нарушив правила? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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