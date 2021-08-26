26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

26.08. 2021, четверг

В 11:00 в офисе юридической компании ЛОГАРД (бывший «Магнат», ул. Луначарского, 240, корпус 12, подъезд 2) состоится пресс-конференция, посвященная делу «золотого лексуса». Спикеры: юристы Сергей Колосовский, Елена Афанасьева и Мария Кириллова, один из фигурантов дела Антон Истомин (по видеосвязи).

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга, посвященного подготовке к переписи населения. Временно исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Антонина Перунова и начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин расскажут о сроках проведения переписи, ее механизмах, готовности Екатеринбурга к проведению этого масштабного мероприятия и возможностях использования результатов переписи для развития города.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке детей к началу учебного года. О грамотном выстраивании режима дня у ребенка в начале учебного года, об основных правилах по выбору рюкзака и школьной формы к 1 сентября, о принципах правильного питания для детей дома и в учебном заведении расскажут начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев и врач-гастроэнтеролог, педиатр областной детской клинической больницы Яна Лиманская.

В 12:00 (екб) на платформе РБК пройдет онлайн-пресс-конференция «Охрана материнского здоровья – как элиминация ВИЧ поможет сохранить жизни». Пресс-конференция посвящена запуску проекта, направленного на поддержку женщин, живущих с ВИЧ в России. Проект будет реализован в рамках глобальной инициативы «MSD для матерей», целью которой является оказание помощи женщинам во время беременности, родов и постродового периода.

Спикеры: Ренан Озерли – президент MSD в регионе EEMEA; Кристиано Гомес – управляющий директор MSD в России; Юлия Годунова – директор Ассоциации «Е.В.А.»; Мария Годлевская – равный консультант; Владимир Розенберг – к. м. н., врач-инфекционист высшей категории, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы, Санкт-Петербург.

В 13:30 на улице Вайнера (возле ТЦ «Пассаж») начнутся мероприятия, посвященные празднованию года до старта Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Ожидается, что в официальной церемонии примут участие представители правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга, а также почётные жители города, действующие спортсмены и ветераны. В 14:00 здесь же состоится запуск часов обратного отсчета до старта турнира. В 14:10 на большом экране, установленном на волейбольной площадке на площади 1905 года (территория фестиваля «Атмосфера), стартует показ самого длинного волейбольного матча. Он начнётся в Красноярске. Затем эстафету примет Кемерово, продолжит Новосибирск. В это время на екатеринбургской волейбольной площадке будут проходить мастер-классы звездных волейболистов и тренировки. В 16:10 Екатеринбург примет свою часть самого длинного матча. На площадку выйдут серебряный призер Олимпиад Наталья Морозова, призер молодежного чемпионата мира и победитель молодежного чемпионата Европы Анатолий Володин, бронзовые призеры молодежного чемпионата Европы Петр Головин и Владимир Купряшкин, чемпионки России Наталья Читалина, Ксения Савельева и многие другие. Начиная с 12:00, на площади 1905 года любителей волейбола будут развлекать диджеи и музыкальные коллективы.

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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