27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

27.08. 2021, пятница

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с лесными пожарами. Лесные пожары в Свердловской области: какие очаги удалось ликвидировать, а где ситуация остается напряженной? Где может потребоваться эвакуация людей? Как будет оцениваться ущерб для лесного фонда и экономики региона? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Роман Лежнин, директор Уральской базы авиационной охраны лесов; Иван Павленко, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 в поселке Исток (Екатеринбург) откроется выставка готовых домов, построенных по технологии индустриального домостроения с применением инновационных технологий. В пресс-подходе, посвященном началу работы выставки, планируется участие губернатора Евгения Куйвашева, главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сенатора Аркадия Чернецкого и директора компании Prinzip Геннадия Черных. Для представителей СМИ будет организован трансфер от Ельцин-центра. Выезд в 14:00, возвращение – в 16:30-17:00.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур «Дорога в школу», посвященный подготовке улично-дорожной сети города к началу учебного года. Начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Владимир Галаков расскажет о работах, проведенных на улицах города при подготовке к началу учебного года.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная совместному проекту Единой промышленной карты и Росавиации «День Авиатора». Об основных целях проекта, об инструкторском составе программы, а также об условиях участия расскажут президент общероссийской общественной организации «Федерация авиации общего назначения России» Сергей Минигулов, начальник Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер Александр Ковалев, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий и автор проекта «День Авиатора», член Общественной палаты Свердловской области, директор Всероссийского форума педагогов Вероника Пиджакова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2021 году. Об эффективности работы летних оздоровительных учреждений в Свердловской области, о нарушениях, выявленных в ходе проверок детских оздоровительных лагерей, о реализованных мерах профилактики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также об основной статистической информации по итогам сезона расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев и заместитель начальника ООНиПМ УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Руслан Артемьев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная проведению 28 августа акции «Ночь кино» в Свердловской области в 2021 году. О программе «Ночи кино», о площадках и киноафише, о дополнительных мероприятиях в рамках акции в Свердловской области, а также о правилах безопасности в связи с пандемией коронавируса расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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