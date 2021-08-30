30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

30.08. 2021, понедельник

В 09:30 на территории студенческого городка Уральского государственного лесотехнического университета (ул. Сибирский тракт, 31а, въезд со стороны моста) стартует акция по вакцинации студентов и преподавателей вуза против новой коронавирусной инфекции. Организатор акции – Городской центр медицинской профилактики – подготовил для участников подарки: после вакцинации всем будут вручены браслеты с QR-кодом для входа на сайт госуслуг. Об акции в целом, о ее продолжении в других высших и средне-специальных образовательных учреждениях расскажет заместитель главного врача ГЦМП Дарья Медвинская, также выступит проректор по социальной и воспитательной работе УГЛТУ Денис Островкин, который в этот день тоже будет привит.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проверкам школ Свердловской области перед началом учебного года. Об итогах приемки школ, о ходе подготовки образовательных учреждений Свердловской области к 1 сентября, о количестве школьников в регионе, а также об особенностях проведения линеек и открытых уроков в новом учебном году расскажут начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев, государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления ГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко и заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области Игорь Петунин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам Свердловского театра музыкальной комедии на новый сезон. О премьерах и особенностях предстоящего театрального сезона, в частности, о готовящейся впервые в России постановке «Маленькая ночная серенада», а также об основной стратегии нового художественного руководителя расскажут главный режиссер театра, народный артист РФ Кирилл Стрежнев, художественный руководитель театра Филипп Разенков и солистка Свердловского театра Музыкальной комедии, народная артистка РФ Надежда Басаргина.

В 14:00 глава Екатеринбурга откроет новое здание начальной школы лицея № 173 (Народной воли, 21/2).

В 16:30 в здании Дворца культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга («Совета неравнодушных»). Темой заседания станет подготовка к празднованию 300-летия города. Участники совещания обсудят развитие значимых общественных пространств, например, Исторического сквера. Речь пойдет также о мероприятиях и проектах, связанных с сохранением и развитием культурного и исторического наследия города и других инициативах.

Екатеринбург. Другие новости 29.08.21

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