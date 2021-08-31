31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

31.08. 2021, вторник

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдет паблик-ток «Безопасное детство? Новые вызовы». Участники: вполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, и. о. министра цифрового развития и связи Свердловской области Юрий Гущин, главный педиатр Свердловской области доктор медицинских наук Любовь Малямова, заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, начальник отдела воспитания Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам приема абитуриентов в вузы и cсузы Свердловской области в 2021 году. О результатах абитуриентской кампании в вузах и учреждениях среднего специального образования области, о популярных среди молодежи специальностях, о начале учебного года в вузах и сcузах расскажут директор департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко, директор Института заочного образования Уральского государственного университета путей сообщения Екатерина Конышева, проректор по учебной и воспитательной работе Уральского государственного аграрного университета Ольга Неверова, проректор по учебно-методической работе и качеству образования Уральского государственного экономического университета Дмитрий Карх.

В 19:00 на площадке УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62) Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в формате телемоста представят устный научно-популярный журнал «Язык Эйнштрейна». Ученые Северной столицы и Урала в стиле «Прожекторперисхилтон» обсудят свежие новости науки: ухудшаются ли когнитивные функции после ковида; как выращивание конопли поможет пополнить бюджет Свердловской области и заменить бумагу, пластик и даже ткань для одежды, и другие. Эти и другие научные новости обсудят эксперты телемоста. Регистрация по ссылке

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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