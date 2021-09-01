1 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

1.09. 2021, среда

В 10:00 у входа в здание радиофака УрФУ (ул. Мира, 32) начнутся торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года. Знакомство первокурсников с наставниками и дирекцией институтов начнется на площадках перед входами и во дворах учебных зданий. После этого первокурсники в малых группах в крупных учебных аудиториях получат студенческие билеты и подарочные наборы, примут поздравления с поступлением от руководителей образовательных программ. В 18:00 начнется онлайн-шоу Союза студентов с рассказами об учебе и внеучебной жизни, посвящением в первокурсники и розыгрышем призов.

В 11:00 в КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90, сбор представителей СМИ в 10:30) начнется открытая тренировка ХК «Автомобилист», по окончании которой (в 13:00) пройдет пресс-конференция с участием директора клуба Максима Рябкова, главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса, а также главного тренера МХК «Авто» Владислава Отмахова, посвященная старту нового хоккейного сезона. На пресс-конференции будут подведены итоги трансферной кампании клуба и предсезонной подготовки команд «Автомобилист», «Авто» и «Горняк-УГМК». Также будут названы цели и задачи клуба на предстоящий сезон.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание областной избирательной комиссии. В повестке вопросы о дополнительном выделении средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы нижестоящим избирательным комиссиям; о некоторых нюансах оформления и работы со списками избирателей и другие.

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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