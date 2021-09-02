2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

2.09. 2021, четверг

В 09:15 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65а), пройдет судебное заседание по гражданскому делу по иску Стаса Костюшкина к Монеточке о защите авторских прав на музыкальное произведение.

В 10:00 в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция на приговор депутату заксобрания Александру Коркину, обвиняемому в убийстве по неосторожности.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного открытию осеннего ярмарочного сезона. Председатель комитета по товарному рынку администрации города Наталья Фирстова и директор МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» Максим Рахманов расскажут, как будут проходить в городе ярмарки этой осенью, какие будут особенности в их организации, и прокомментируют перспективы изменений в оформлении торговых точек участников ярмарок.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по вакцинации от гриппа в Свердловской области. О новых штаммах вируса, о мерах профилактики, а также о предстоящей кампании по вакцинации от гриппа в регионе расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию XVI Всероссийского фестиваля «Реальный театр», который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 10 сентября на площадке Екатеринбургского театра юного зрителя. О программе фестиваля 2021 года, о количестве участников и составе жюри, о фестивальном взаимодействии «Реального театра» и фестиваля «Золотая маска», а также о современных вызовах, стоящих перед театральной индустрией, расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, основатель и арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский, директор ТЮЗа Евгения Умникова, генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, директор арт-холдинга «Ангажемент», организатор фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге Татьяна Самойлова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в 2021 году. О формате проведения субботника, об алгоритме действий для участия, об основных аспектах формирования экологического сознания расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель по Уральскому федеральному округу ОЭОД «Зеленая Россия» Юлия Корнеева.

В 16:45 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48, фойе 2 этажа) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проекту «Пушкинская карта» в Свердловской области. О реализации проекта, о подключенных к нему учреждениях культуры в регионе, о процедуре оформления карты и об особенностях приобретения билетов расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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