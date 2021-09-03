3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

3.09. 2021, пятница

В 10:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главного врача Городского центра медицинской профилактики Александра Харитонова, посвященного особенностям вакцинации в осенний период. Врач расскажет, какие прививки рекомендуется поставить горожанам этой осенью, как выстроить график вакцинации с учетом пандемии коронавируса и поделится информацией о ходе вакцинации от Covid-19 в Екатеринбурге.

В 11:00 состоится заседание ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Участие в нем примет губернатор Евгений Куйвашев. Проведет заседание председатель объединения, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ключевой темой для обсуждения станет проектирование и строительство участка скоростной автомобильной дороги Москва – Казань – Екатеринбург на территории Свердловской области. С основным докладом выступит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Заседание пройдет в режиме видео-конференц-связи.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума «Экспортный марафон – 2021» и развитию экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Свердловской области. О программе форума, о спикерах и компаниях-участниках, а также о новых инструментах работы ориентированных на экспорт компаний, о процессе цифровизации экспортных процессов расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и первый заместитель генерального директора Первоуральского автоагрегатного завода Максим Хусаинов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина. Об истории учреждения, об основных сферах деятельности и разработках института, о межведомственном взаимодействии с российскими и международными организациями, а также об основных итогах работы за 2020 год и первое полугодие 2021 года расскажет заместитель директора по научной работе института д.м.н. Кирилл Бердюгин.

В 14:00 на площади Советской Армии (у «Черного тюльпана») состоится мемориальная патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участие в мероприятии примут порядка 400 человек, в том числе первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, руководители традиционных конфессий, представители правоохранительных органов, курсанты, участники антитеррористических операций, ветераны боевых действий, общественники и воспитанники военно-патриотических клубов. После торжественного митинга они возложат цветы к памятнику.

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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