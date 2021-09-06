6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.09. 2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ликвидации природных пожаров на территории УрФО. О масштабах действующих природных пожарах на территории Уральского федерального округа, о процессе ликвидации, о количестве специалистов и техники, участвующих в тушении, об основных причинах лесных пожаров, о факторах, осложняющих работу огнеборцев, а также о прогнозе погоды на ближайшие дни расскажут начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин, начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 12:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главного архитектора города Андрея Молокова, посвященного благоустройству улицы Вайнера. Он расскажет, какие варианты реконструкции центральной пешеходной улицы города предложили архитекторы, и анонсирует голосование горожан за эти проекты.

Екатеринбург. Другие новости 05.09.21

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