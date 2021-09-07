7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

7.09. 2021, вторник

В 10:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-завтрак «Новое в господдержке: альтернативные способы привлечения денег в бизнес. Коммерческие и биржевые облигации для МСП». Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, генеральный директор ООО «Реиннольц» Павел Блохин, заместитель директора ООО «4К» Екатерина Прудникова. В ходе пресс-завтрака будет презентован принципиально новый инструмент поддержки – содействие в выпуске облигационных займов.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегионального фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново. Всей семьей!". Об истории проведения фестиваля и его программе, о маршрутах самостоятельных путешествий и просветительских мероприятиях в течение года, о праздничных событиях в Екатеринбурге и городах-участниках, а также о приглашенных гостях расскажут председатель Свердловского областного отделения РГО, ректор Уральского государственного педагогического университета, доктор психологических наук, профессор Светлана Минюрова, советник департамента регионального развития исполнительной дирекции РГО Яна Федосова и заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Ильина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности детских и спортивных площадок, аттракционов в Свердловской области. О результатах проверок, о статистике обращений и жалоб за 2021 год, а также о безопасном поведении ребенка на детских и спортивных объектах расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель директора департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталия Миленина, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную старту нового делового сезона в Свердловской области. Свердловская область входит в новый деловой сезон: как изменились позиции региона на фоне международных событий и визита главы МИД РФ Сергея Лаврова? Какие деловые мероприятия пройдут в Екатеринбурге, несмотря на пандемию? С чем предприниматели сегодня выходят на зарубежный рынок? На эти и другие вопросы ответят: Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступлений уральских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио. Об основных итогах выступлений уральских спортсменов, о видах спорта, в которых у свердловских участников наибольшее количество призовых мест, расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель Регионального отделения Паралимпийского комитета России Александр Рябухин, директор Центра Паралимпийской и Cурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков, тренер спортивной сборной команды России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина – волейбол сидя), бронзовый призер Паралимпийских игр в Пекине 2008, заслуженный мастер спорта России Танаткан Букин, двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио, мастер спорта России международного класса, велогонщик Михаил Асташов.

В 14:00 на Уральском дизель-моторного заводе (Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 18) глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет заседание Координационного совета по промышленной политике. Главной темой совещания станет подведение итогов развития промышленного комплекса города Екатеринбурга за 2020 год и первое полугодие 2021 года. В программе мероприятия также экскурсия по производству ООО «Уральский дизель-моторный завод» и выступление генерального директора предприятия Петра Скворцова, посвященное участию завода в национальном проекте «Производительность труда».

В 15:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65а), состоится очередное судебное заседание по гражданскому иску Стаса Костюшкина к певице Монеточке о защите авторских прав на музыкальное произведение.

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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