8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

8.09. 2021, среда

С 10:00 до 18.00 в Екатеринбурге в «Точке кипения» (Ельцин центр, ул. Бориса Ельцина, 3, этаж 5, офис 517) будут проходить лекции и мероприятия, посвященные финансовой грамотности, работать интерактивные площадки Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, финансовый кинотеатр и выставка Уральского ГУ Банка России. «Финансовый день» откроется пресс-завтраком для СМИ.

В 10:00 в Екатеринбурге в здании облправительства пройдет заседание областного правительства.

В 11:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов передадут новую партию газомоторных автобусов, приобретенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальному предприятию «Гортранс». После завершения церемонии предусмотрен пресс-подход.

В 11:00 в Екатеринбурге в Ленинском райсуде продолжится рассмотрение уголовного дела Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП, которое привело к гибели двух человек.

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

«Архивы Нового дня» об отставке Тунгусова. / Готовится к изданию новая «Энциклопедия Екатеринбурга». Подробности. / Пародия или плагиат? Песню Монеточки суд отправил на экспертизу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»