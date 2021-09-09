9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

9.09. 2021, четверг

В 10:30 в Екатеринбурге в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция на приговор депутату заксобрания Александру Коркину, обвиняемому в убийстве по неосторожности.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства Интерфакс пройдет онлайн-пресс-конференция, посвященная тенденциям на рынке труда Свердловской области. Тема пресс-конференции: «Количество вакансий растет на рынке труда Свердловской области: как регион закрывает кадровый дефицит? Какие востребованные профессии получат участники новой федеральной программы переобучения? Предприятия каких отраслей нуждаются в кадрах?» Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM . Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале Интерфакса . Участники пресс-конференции: Наталия Бордюгова, заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей; Вера Лихачёва, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в библиотеке имени Паустовского (ул. Белореченская, 26) откроется фотовыставка Банка России «Монеты славы». Она знакомит екатеринбуржцев с памятными монетами, выпущенными в честь спортивных событий, выдающихся российских чемпионов, их достижений и побед.

В Нижнем Тагиле (полигон Нижнетагильского института испытания металлов в поселке Старатель) начнутся Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка. В состязаниях участвуют около 100 человек из всех регионов страны. В программе: церемония открытия; состязания по стрельбе, физподготовке и прохождению инкассаторской дистанции; выставка инновационных разработок для инкассации и перевозки ценностей; возможность попробовать свои силы на современных VR-тренажерах для инкассаторов. Запланирован пресс-подход с участием Станислава Кузнецова, заместителя председателя правления Сбербанка, и Дмитрия Суховерхова, председателя Уральского банка Сбербанка.

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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