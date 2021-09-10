10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.09. 2021, пятница

В 09:30 на Официальном портале Екатеринбурга начнется трансляция брифинга заместителя Главы Екатеринбурга Владимира Гейко, посвященного началу отопительного сезона в городе. Владимир Алексеевич расскажет о графике запуска тепла на социальных объектах и в жилом фонде города, о подготовке Екатеринбурга к отопительному сезону и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 в Екатеринбурге пресс-центр информационного агентства Интерфакс проводит онлайн-пресс-конференцию «Свердловская ГИБДД фиксирует всплеск числа аварий, совершенных неопытными водителями: по каким причинам они чаще попадают в ДТП? Связана ли эта тенденция с изменениями сдачи экзамена в автошколах? Как эксперты оценивают качество подготовки курсантов в Свердловской области?» Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM . Участники пресс-конференции: Иван Малыгин, начальник отдела регистрационно-экзаменационной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области; Анна Лобанова, начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; Георгий Коваленко, президент «Уральской ассоциации автомобильных школ»; Дмитрий Ларионов, председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная началу театрального сезона 2021/22 годов в Свердловской области. О программе выступлений и гастролей театрального сезона 2021/22 годов в Свердловской области, о предстоящих премьерах и наиболее ярких проектах, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Филипп Разенков.

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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